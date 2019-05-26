Сборная России проигрывает Чехии после первого периода матча за бронзу ЧМ по хоккею
- Reuters
По итогам 20 минут встречи счёт 2:1 в пользу чехов.
В составе российской сборной на 13-й минуте отличился Михаил Григоренко после передачи Михаила Сергачёва.
Чехи восстановили паритет уже через 41 секунду. Автором гола стал Михал Ржепик. Ему ассистировали Ян Рутта и Давид Скленичка. Уже на 19-й минуте чехи вышли вперёд после гола Доминика Кубалика, забившего с передач Яна Коваржа и Милана Гулаша.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.