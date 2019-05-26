Сборная России проигрывает Чехии после первого периода матча за бронзу ЧМ по хоккею

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Сборная России проигрывает национальной команде Чехии по итогам первого периода матча за третье место на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Сборная России проигрывает Чехии после первого периода матча за бронзу ЧМ по хоккею
  • Reuters

По итогам 20 минут встречи счёт 2:1 в пользу чехов.

В составе российской сборной на 13-й минуте отличился Михаил Григоренко после передачи Михаила Сергачёва.

Чехи восстановили паритет уже через 41 секунду. Автором гола стал Михал Ржепик. Ему ассистировали Ян Рутта и Давид Скленичка. Уже на 19-й минуте чехи вышли вперёд после гола Доминика Кубалика, забившего с передач Яна Коваржа и Милана Гулаша.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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