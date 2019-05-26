Сборная России проигрывает Чехии после первого периода матча за бронзу ЧМ по хоккею

Сборная России проигрывает национальной команде Чехии по итогам первого периода матча за третье место на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии.

Reuters

По итогам 20 минут встречи счёт 2:1 в пользу чехов. В составе российской сборной на 13-й минуте отличился Михаил Григоренко после передачи Михаила Сергачёва. Чехи восстановили паритет уже через 41 секунду. Автором гола стал Михал Ржепик. Ему ассистировали Ян Рутта и Давид Скленичка. Уже на 19-й минуте чехи вышли вперёд после гола Доминика Кубалика, забившего с передач Яна Коваржа и Милана Гулаша. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.