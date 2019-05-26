ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги Европы

Московский ЦСКА получил путёвку в групповой этап футбольной Лиги Европы.

После победы над «Крыльями Советов» (6:0) в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы обошли «Спартак» и заняли четвёртое место. Этот результат позволяет подопечным Виктора Гончаренко сыграть в групповом этапе ЛЕ следующего сезона.

«Спартак», опустившись на пятую позицию, получил право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Тульский «Арсенал», ставший шестым, выступит во втором раунде квалификации.

Ранее «Спартак» проиграл «Оренбургу» в заключительном туре РПЛ.