ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги Европы

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Московский ЦСКА получил путёвку в групповой этап футбольной Лиги Европы.
ЦСКА сыграет в групповом этапе Лиги Европы
  • РИА Новости

После победы над «Крыльями Советов» (6:0) в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы обошли «Спартак» и заняли четвёртое место. Этот результат позволяет подопечным Виктора Гончаренко сыграть в групповом этапе ЛЕ следующего сезона.

«Спартак», опустившись на пятую позицию, получил право сыграть в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Тульский «Арсенал», ставший шестым, выступит во втором раунде квалификации.

Ранее «Спартак» проиграл «Оренбургу» в заключительном туре РПЛ.

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