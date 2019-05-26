«Локомотив» обыграл «Уфу» и стал вице-чемпионом РПЛ

Московский «Локомотив» одержал победу над «Уфой» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Победу железнодорожникам принёс гол Мануэла Фернандеша, забившего на 39-й минуте. Португальский форвард также не сумел реализовать пенальти, назначенный на 50-й минуте.

«Локомотив» набрал 56 очков и завершил сезон на втором месте, опередив «Краснодар», в активе которого также 56 баллов, по дополнительным показателям.

«Уфа» с 26 очками осталась на 14-м месте и поборется за сохранение прописки в РПЛ в стыковых матчах.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Рубин» и занял третье место по итогам сезона РПЛ.