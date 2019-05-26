«Зенит» разгромил «Енисей» в заключительном туре РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» одержал разгромную победу над красноярским «Енисеем» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

В составе «Зенита» забили Сердар Азмун, Александр Ерохин и Себастьян Дриусси, оформивший дубль.

«Енисей» ответил голом Дмитрия Торбинского.

«Зенит», досрочно ставший чемпионом РПЛ, набрал по итогам сезона 64 очка. «Енисей» с 20 очками остался на последнем, 16-м месте и вылетел в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что «Енисей» предложил «Зениту» ввести в РПЛ «обряд удачи».