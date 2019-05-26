«Зенит» разгромил «Енисей» в заключительном туре РПЛ
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Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
В составе «Зенита» забили Сердар Азмун, Александр Ерохин и Себастьян Дриусси, оформивший дубль.
«Енисей» ответил голом Дмитрия Торбинского.
«Зенит», досрочно ставший чемпионом РПЛ, набрал по итогам сезона 64 очка. «Енисей» с 20 очками остался на последнем, 16-м месте и вылетел в ФНЛ.
Ранее сообщалось, что «Енисей» предложил «Зениту» ввести в РПЛ «обряд удачи».