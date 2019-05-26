«Енисей» предложил «Зениту» ввести в РПЛ «обряд удачи»

Короткая ссылка
Представители красноярского футбольного клуба «Енисей» предложили коллегам из петербургского «Зенита», принимающим команду в финальном матче сезона в статусе чемпиона, ввести в РПЛ «обряд удачи».
«Енисей» предложил «Зениту» ввести в РПЛ «обряд удачи»
  • РИА Новости

Как отметили в клубе, в некоторых лигах существует традиция создавать чемпионский коридор, когда команда-победитель «провожает живым коридором вылетающую, чтобы та вернулась в следующем сезоне».

«@zenit_spb, согласны?» — поинтересовались красноярцы.

В ответ на публикацию «Енисея» в «Зените» иронично напомнили о нескольких «простых правилах» общения с петербуржцами.

«Коллеги, несколько простых правил: бадлон, поребрик, греча, тоннель (не коридор. — RT)», — написали представители клуба.

Ранее главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о своём будущем в команде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить