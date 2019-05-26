«Енисей» предложил «Зениту» ввести в РПЛ «обряд удачи»

Представители красноярского футбольного клуба «Енисей» предложили коллегам из петербургского «Зенита», принимающим команду в финальном матче сезона в статусе чемпиона, ввести в РПЛ «обряд удачи».

Как отметили в клубе, в некоторых лигах существует традиция создавать чемпионский коридор, когда команда-победитель «провожает живым коридором вылетающую, чтобы та вернулась в следующем сезоне».

В некоторых лигах есть чемпионский коридор, давайте в РПЛ введем обряд удачи?



Когда чемпионская команда провожает живым коридором вылетающую, чтобы та вернулась в следующем сезоне!@zenit_spb , согласны? — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 26 мая 2019 г.

«@zenit_spb, согласны?» — поинтересовались красноярцы.

В ответ на публикацию «Енисея» в «Зените» иронично напомнили о нескольких «простых правилах» общения с петербуржцами.

«Коллеги, несколько простых правил: бадлон, поребрик, греча, тоннель (не коридор. — RT)», — написали представители клуба.

Коллеги, несколько простых правил:



— бадлон;

— поребрик;

— греча;

— тоннель. — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 26 мая 2019 г.

Ранее главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о своём будущем в команде.