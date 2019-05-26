«Енисей» предложил «Зениту» ввести в РПЛ «обряд удачи»
- РИА Новости
Как отметили в клубе, в некоторых лигах существует традиция создавать чемпионский коридор, когда команда-победитель «провожает живым коридором вылетающую, чтобы та вернулась в следующем сезоне».
В некоторых лигах есть чемпионский коридор, давайте в РПЛ введем обряд удачи?— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 26 мая 2019 г.
Когда чемпионская команда провожает живым коридором вылетающую, чтобы та вернулась в следующем сезоне!@zenit_spb , согласны?
«@zenit_spb, согласны?» — поинтересовались красноярцы.
В ответ на публикацию «Енисея» в «Зените» иронично напомнили о нескольких «простых правилах» общения с петербуржцами.
«Коллеги, несколько простых правил: бадлон, поребрик, греча, тоннель (не коридор. — RT)», — написали представители клуба.
Коллеги, несколько простых правил:— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 26 мая 2019 г.
— бадлон;
— поребрик;
— греча;
— тоннель.
Ранее главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос о своём будущем в команде.