Российские кёрлингистки стали вторыми на Arctic cup

Короткая ссылка
Российская команда по кёрлингу во главе со скипом Алиной Ковалёвой завоевала серебряные медали на турнире Arctic cup в Дудинке.
Российские кёрлингистки стали вторыми на Arctic cup
  • РИА Новости

В финале россиянки уступили Шотландии со счётом 4:5. 

Вторая российская команда во главе со скипом Анной Сидоровой проиграла канадкам в матче за третье место — 4:5.

Ранее женская сборная России стала бронзовым призёром Кубка мира по кёрлингу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить