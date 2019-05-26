Российские кёрлингистки стали вторыми на Arctic cup

Российская команда по кёрлингу во главе со скипом Алиной Ковалёвой завоевала серебряные медали на турнире Arctic cup в Дудинке.

РИА Новости

В финале россиянки уступили Шотландии со счётом 4:5. Вторая российская команда во главе со скипом Анной Сидоровой проиграла канадкам в матче за третье место — 4:5. Ранее женская сборная России стала бронзовым призёром Кубка мира по кёрлингу.