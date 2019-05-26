Российские кёрлингистки стали вторыми на Arctic cup
Российская команда по кёрлингу во главе со скипом Алиной Ковалёвой завоевала серебряные медали на турнире Arctic cup в Дудинке.
- РИА Новости
В финале россиянки уступили Шотландии со счётом 4:5.
Вторая российская команда во главе со скипом Анной Сидоровой проиграла канадкам в матче за третье место — 4:5.
Ранее женская сборная России стала бронзовым призёром Кубка мира по кёрлингу.
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