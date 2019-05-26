Канарейкин: сборная России должна доказать, что осечка с финнами была досадной случайностью

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился ожиданиями от матча за третье место чемпионата мира по хоккею между российской сборной и командой Чехии.

«Все мы ждали финала с участием сборной России, но финны нас туда не пустили. Обидно, конечно, тем более что состав у нашей команды очень сильный. Теперь предстоит матч за бронзу. Игроки должны собраться и доказать, что осечка с финнами — это лишь досадная случайность», — цитирует Канарейкина «Чемпионат».

По его мнению, за бронзу необходимо бороться, так как это тоже медаль. Он отметил, что подопечные Ильи Воробьёва должны забыть матч группового этапа, несмотря на то что с чехами должно быть проще, чем с Суоми.

Россия в полуфинале проиграла Финляндии со счётом 0:1. В матче за третье место россияне 26 мая встретятся с командой Чехии.

Ранее Ротенберг заявил, что сборная России по хоккею будет играть на победу в матче за бронзу.