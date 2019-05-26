Головин подвёл итоги своего первого сезона в «Монако»

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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин подвёл итоги своего первого сезона во французской футбольной Лиге 1.
Головин подвёл итоги своего первого сезона в «Монако»
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Самое главное, что мы решили задачу, которая стояла перед командой в заключительных турах. Очень важно было остаться в Лиге 1, и нам это удалось. Что касается меня лично, то сложно что-то говорить в отрыве от командных результатов», — приводит слова хавбека «Чемпионат».

Он подчеркнул, что из-за переезда в другую страну ему потребовалось время на адаптацию. Тем не менее он регулярно играл и старался помочь команде. По его словам, сейчас он чувствует себя гораздо увереннее, чем раньше.

«Из любой ситуации можно и нужно выносить полезный опыт. Именно это мы и сделаем. Станем сильнее в следующем сезоне, который будет очень важным», — добавил Головин.

Головин перешёл в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. В нынешнем сезоне он провёл 34 матча за монегасков, забил четыре мяча и отдал столько же результативных передач.

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