В Нидерландах судья засчитал мяч, который был забит от него

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В матче третьего дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу между «Харкемасе Бойс» и «Хуком» произошёл курьёзный случай с участием арбитра.
В Нидерландах судья засчитал мяч, который был забит от него
  • © HarkemaseBoys / Twitter

По ходу игры мяч рикошетом от судьи отлетел в ворота, то есть рефери стал автором взятия ворот. Этот гол был засчитан.

Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Харкемасе».

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф за путёвку в ЛЕ.

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