В Нидерландах судья засчитал мяч, который был забит от него
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По ходу игры мяч рикошетом от судьи отлетел в ворота, то есть рефери стал автором взятия ворот. Этот гол был засчитан.
Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Харкемасе».
Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф за путёвку в ЛЕ.
Wow. A referee has just scored in a game in Holland. Incredible. pic.twitter.com/unjMzngXEO— Jake Sanders (@JakeSanders92) 25 мая 2019 г.