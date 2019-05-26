В Нидерландах судья засчитал мяч, который был забит от него

В матче третьего дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу между «Харкемасе Бойс» и «Хуком» произошёл курьёзный случай с участием арбитра.

По ходу игры мяч рикошетом от судьи отлетел в ворота, то есть рефери стал автором взятия ворот. Этот гол был засчитан.

Матч завершился со счётом 4:2 в пользу «Харкемасе».

Ранее сообщалось, что «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф за путёвку в ЛЕ.