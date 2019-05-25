«Болонья» победила «Наполи» в заключительном туре Серии А

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«Болонья» одержала победу над «Наполи» в матче заключительного, 38-го тура итальянской Серии А.
«Болонья» победила «Наполи» в заключительном туре Серии А
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Болонье на стадионе «Ренато Далль'Ара», завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

Победу «Болонье» принесли голы Блерима Джемаили и Федерико Сантандера, оформившего дубль.

«Наполи» ответил голами Фаузи Гулама и Дриса Мертенса.

Неаполитанская команда с 79 очками осталась на втором месте в турнирной таблице Серии А. «Болонья» набрала 44 очка и поднялась на 10-е место.

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