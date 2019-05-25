«Бавария» в 19-й раз в истории завоевала Кубок Германии по футболу, обыграв «Лейпциг»

Мюнхенская «Бавария» одержала победу над «РБ Лейпциг» в финале Кубка Германии по футболу.

Встреча, прошедшая на олимпийском стадионе в Берлине, завершилась со счётом 3:0 в пользу мюнхенцев.

Победу «Баварии» принесли голы Кингсли Комана и Роберта Левандовски, оформившего дубль.

Для команды из Мюнхена этот Кубок Германии стал 19-м в истории клуба, что является рекордным показателем.

«Лейпциг», основанный в 2009 году, впервые вышел в финал Кубка страны.

Ранее сообщалось, что «Бавария» подтвердила интерес к футболисту «Манчестер Сити» Лерою Зане.