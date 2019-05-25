Фазель прокомментировал переход на канадские площадки на ЧМ
- © Pascal Muller/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Ради будущего игры и художников из НХЛ мы просто обязаны проводить турниры на маленьких площадках. Когда вижу Овечкина и других ребят, я называю их художниками. Почему не дать им то, к чему они привыкли, чтобы они могли продемонстрировать, что они художники? Почему нам надо защищать менее мастеровитых игроков, играя на большой площадке и лишая преимущества художников?» — цитирует Фазеля «Чемпионат».
Также президент IIHF считает, что оптимальный формат для проведения чемпионата мира — 12 команд.
Ранее Третьяк назвал сборную Финляндии командой, которая мешает играть в хоккей.