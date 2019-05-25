Фазель прокомментировал переход на канадские площадки на ЧМ

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что переход на канадские площадки, который запланирован с 2020 года, сделан ради игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Фазель прокомментировал переход на канадские площадки на ЧМ
  • © Pascal Muller/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Ради будущего игры и художников из НХЛ мы просто обязаны проводить турниры на маленьких площадках. Когда вижу Овечкина и других ребят, я называю их художниками. Почему не дать им то, к чему они привыкли, чтобы они могли продемонстрировать, что они художники? Почему нам надо защищать менее мастеровитых игроков, играя на большой площадке и лишая преимущества художников?» — цитирует Фазеля «Чемпионат».

Также президент IIHF считает, что оптимальный формат для проведения чемпионата мира — 12 команд.

Ранее Третьяк назвал сборную Финляндии командой, которая мешает играть в хоккей.

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