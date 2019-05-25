Третьяк назвал сборную Финляндии командой, которая мешает играть в хоккей

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал соперника национальной команды по полуфиналу чемпионата мира неудобным.

«Финны — традиционно неудобный соперник для нас, они не играют в хоккей, а мешают играть в него. Нам проще демонстрировать открытый хоккей с американцами, канадцами. А здесь нам очень непросто, если бы я был наставником сборной Финляндии, то играл бы сегодня от защиты, без удалений. Жду тяжёлый матч», — цитирует Третьяка Sport24.

Также глава ФХР отметил, что в сборной Финляндии мало игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), но при этом команда играет очень дисциплинированно.

Ранее был опубликован состав сборной России на матч 1/2 финала ЧМ с Финляндией.