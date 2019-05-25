Опубликован состав сборной России на матч 1/2 финала ЧМ с Финляндией

Стал известен состав сборной России на матч с командой Финляндии в рамках полуфинала чемпионата мира.

По сравнению с четвертьфинальной встречей против команды США Илья Воробьёв не внёс значительных изменений в состав команды.

Стартовое вбрасывание в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии состоится в 16:15 мск. RT проведёт текстовую трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на полуфинальный матч ЧМ по хоккею.