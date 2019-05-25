Опубликован состав сборной России на матч 1/2 финала ЧМ с Финляндией
- Reuters
По сравнению с четвертьфинальной встречей против команды США Илья Воробьёв не внёс значительных изменений в состав команды.
👉🏻 Есть состав на полуфинал!— Хоккей России (@russiahockey) 25 травня 2019 р.
⏰ 16:15 по мск
📺 «Первый канал» и https://t.co/hVuJjUSFTb#снамироссияpic.twitter.com/8RWbq6MUua
Стартовое вбрасывание в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными России и Финляндии состоится в 16:15 мск. RT проведёт текстовую трансляцию поединка.
Ранее сообщалось, что сборная России прибыла на полуфинальный матч ЧМ по хоккею.