Загитова и Медведева пережили землетрясение во время репетиции в Японии

Во время репетиции шоу Fantasy On Ice 2019 в Токио, в котором принимали участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, в столице Японии произошло землетрясение.

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РИА Новости

Об этом сообщила Медведева в своём Instagram. Также спортсменка пошутила, что природный катаклизм был вызван её выступлением. В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Ранее Загитова назвала Россию лучшим местом на Земле.