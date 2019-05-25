Загитова и Медведева пережили землетрясение во время репетиции в Японии
Во время репетиции шоу Fantasy On Ice 2019 в Токио, в котором принимали участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, в столице Японии произошло землетрясение.
- © Владимир Песня
- РИА Новости
Об этом сообщила Медведева в своём Instagram. Также спортсменка пошутила, что природный катаклизм был вызван её выступлением.
В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Ранее Загитова назвала Россию лучшим местом на Земле.
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