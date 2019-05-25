Лэмпард: не хочу думать о «Челси»

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Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард не хочет комментировать слухи, связывающие его с должностью главного тренера лондонского «Челси».
Лэмпард: не хочу думать о «Челси»
  • Reuters

«Слухи появлялись на протяжении всего сезона, это было очевидно. Мы провели хороший год, а с «Челси» меня связывают 13 лет игровой карьеры. Понимаю, почему появляются слухи, но не хочу думать и говорить об этом. Мой контракт с «Дерби» рассчитан ещё на два года. Этот клуб предоставил мне возможность, в свою очередь, я намерен завершить сезон как можно лучше», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

Также главный тренер «Дерби» заявил, что в настоящее время все его мысли связаны с финалом плей-офф Чемпионшипа. За право выйти в Английскую премьер-лигу клуб Лэмпарда сразится с «Астон Виллой».

Ранее сообщалось, что «Челси» планирует уволить Сарри и назначить Лэмпарда.

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