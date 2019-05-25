Яшин назвал форварда сборной Финляндии Какко выдающимся хоккеистом

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Чемпион мира по хоккею Алексей Яшин оценил выступление форварда сборной Финляндии Каапо Какко на чемпионате мира.
Яшин назвал форварда сборной Финляндии Какко выдающимся хоккеистом
  • Reuters

«Какко — молодой игрок, который уже считается суперзвездой. Его присутствие на льду делает сборную Финляндии более мобильной. Он выдающийся хоккеист, потому неудивительно, что по ходу турнира соперники стали более пристально следить за ним», — заявил Яшин в разговоре с корреспондентом RT.

Также чемпион мира по хоккею добавил, что Какко получит огромный опыт, выступая на одном турнире с игроками калибра Малкина и Овечкина.

Ранее экс-нападающий сборной России рассказал о роли Гусева в национальной команде.

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