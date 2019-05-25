«Монако» уступил «Ницце», но сохранил прописку в Лиге 1
- © AFP
«Монако» уступил «Ницце» на своём поле со счётом 0:2.
Автоголом отметился игрок хозяев Бенуа Бадяшиль, ещё один мяч с пенальти забил Микаэль Ле Биань.
Александр Головин провёл на поле весь матч, отметившись в протоколе игры жёлтой карточкой.
«Кан», который имел теоретические шансы догнать «Монако», в 38-м туре Лиги 1 проиграл «Бордо» и покинул элитный дивизион французского футбола. Клуб Александра Головина финишировал на 17-м месте. Это последняя строчка, дарующая её обладателю право сохранить прописку в Лиге 1.
Ранее экс-тренер «Арсенала» Венгер заявил, что скоро вернётся в футбол.