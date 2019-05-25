«Монако» уступил «Ницце», но сохранил прописку в Лиге 1

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Клуб россиянина Александра Головина сумел сохранить место в элитном дивизионе чемпионата Франции, даже несмотря на поражение от «Ниццы» в последнем матче Лиги 1 сезона-2018/19.
«Монако» уступил «Ницце», но сохранил прописку в Лиге 1
  • © AFP

«Монако» уступил «Ницце» на своём поле со счётом 0:2.

Автоголом отметился игрок хозяев Бенуа Бадяшиль, ещё один мяч с пенальти забил Микаэль Ле Биань.

Александр Головин провёл на поле весь матч, отметившись в протоколе игры жёлтой карточкой.

«Кан», который имел теоретические шансы догнать «Монако», в 38-м туре Лиги 1 проиграл «Бордо» и покинул элитный дивизион французского футбола. Клуб Александра Головина финишировал на 17-м месте. Это последняя строчка, дарующая её обладателю право сохранить прописку в Лиге 1.

Ранее экс-тренер «Арсенала» Венгер заявил, что скоро вернётся в футбол.

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