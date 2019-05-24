Закарин поднялся в топ-3 генеральной классификации «Джиро д’Италия»
- © Massimo Paolone/Lapresse.Giro
- globallookpress.com
За восемь этапов до финиша гонки Закарин уступает 2 минуты 56 секунд лидеру классификации словенцу Яну Поланцу из UAE Team Emirates. На втором месте с отставанием в 2 минуты 25 секунд идёт его соотечественник Примож Роглич из Jumbo-Visma.
Россиянин Павел Сиваков из INEOS — девятый с отставанием 7 минут 13 секунд.
Соотечественники и напарники Закарина по команде Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Страхов занимают 117-е и 141-е места соответственно.
Ранее сообщалось, что Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия».