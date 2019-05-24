Ковальчук назвал Финляндию не самым простым соперником для сборной России
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«Мы с ними играли перед чемпионатом мира, одержали победу, поэтому надо сделать правильные выводы. Не самый простой для нас соперник, но будем ломать завтра. Надо всё оставить в прошлом и жить настоящим. У них очень хорошая команда, но нам нужно играть в наш хоккей, и всё будет нормально», — заявил Ковальчук.
Встреча с Финляндией состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.
Ранее Илья Воробьёв объяснил, как сборная России может избежать излишнего волнения в полуфинале ЧМ.