Ковальчук назвал Финляндию не самым простым соперником для сборной России

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Нападающий и капитан сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о национальной команде Финляндии перед матчем 1/2 финала чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Ковальчук назвал Финляндию не самым простым соперником для сборной России
  • © Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы с ними играли перед чемпионатом мира, одержали победу, поэтому надо сделать правильные выводы. Не самый простой для нас соперник, но будем ломать завтра. Надо всё оставить в прошлом и жить настоящим. У них очень хорошая команда, но нам нужно играть в наш хоккей, и всё будет нормально», — заявил Ковальчук.

Встреча с Финляндией состоится 25 мая в Братиславе. Начало — в 16:15 мск.

Ранее Илья Воробьёв объяснил, как сборная России может избежать излишнего волнения в полуфинале ЧМ.

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