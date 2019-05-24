Колобков: РУСАДА выполнило все условия WADA

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило все условия Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Решение принято ещё 20 сентября 2018 года, когда членство РУСАДА в WADA было восстановлено, но при этом было поставлено два условия. На сегодняшний день все условия выполнены», — приводит слова министра РИА Новости.

Он отметил, что никаких санкций в отношении российской стороны на данный момент нет, а с WADA налажены нормальные рабочие отношения. По его словам, сейчас необходимо заниматься вопросом московской лаборатории.

«Ситуация нормальная. Если раньше у нас был сложный период переговоров, непонимания в некоторых вопросах, то сейчас это просто очередной рабочий этап и рабочие отношения», — добавил Колобков.

Ранее сообщалось, что WADA не будет выносить решений по РУСАДА, пока не изучит базу данных лаборатории.