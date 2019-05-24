Колобков: РУСАДА выполнило все условия WADA

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Министр спорта России Павел Колобков заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выполнило все условия Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Колобков: РУСАДА выполнило все условия WADA
  • РИА Новости

«Решение принято ещё 20 сентября 2018 года, когда членство РУСАДА в WADA было восстановлено, но при этом было поставлено два условия. На сегодняшний день все условия выполнены», — приводит слова министра РИА Новости.

Он отметил, что никаких санкций в отношении российской стороны на данный момент нет, а с WADA налажены нормальные рабочие отношения. По его словам, сейчас необходимо заниматься вопросом московской лаборатории.

«Ситуация нормальная. Если раньше у нас был сложный период переговоров, непонимания в некоторых вопросах, то сейчас это просто очередной рабочий этап и рабочие отношения», — добавил Колобков.

Ранее сообщалось, что WADA не будет выносить решений по РУСАДА, пока не изучит базу данных лаборатории.

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