Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»

Короткая ссылка
Защитник мадридского «Атлетико» Хуанфран объявил о своём уходе из клуба.
Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»
  • Reuters

«Это мои последние дни в «Атлетико», но я надеюсь скоро вернуться сюда. Это мой дом, и годы, проведённые здесь, были замечательными, невероятными. Лучшие годы моей карьеры», — приводит слова 34-летнего испанца пресс-служба клуба.

Хуанфран перешёл в «Атлетико» в 2011 году. За восемь лет в клубе он сыграл в 355 матчах, забил шесть мячей и отдал 41 голевую передачу. Вместе с «матрасниками» он выиграл Примеру, дважды Кубок Испании и один раз — Суперкубок страны, а также по два раза Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что агент Фернандеса подтвердил интерес «Атлетико» к футболисту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить