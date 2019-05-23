Итальянец Бенедетти выиграл 12-й этап «Джиро д’Италия», Сиваков — 22-й

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Итальянский велогонщик Чезаре Бенедетти из команды Bora-Hansgrohe стал победителем 12-го этапа первого гранд-тура сезона — «Джиро д'Италия».
Итальянец Бенедетти выиграл 12-й этап «Джиро д’Италия», Сиваков — 22-й
  • Reuters

Бенедетти преодолел 158 км дистанции между Кунео и Пинероло за 3 часа 41 минуту 49 секунд.

Вторым финишировал ещё один представитель Италии Дамиано Карузо из Bahrain-Merida. Тройку замкнул ирландец Эдвард Данбар, выступающий за INEOS.

Лучшим из россиян стал ещё один гонщик INEOS Павел Сиваков — 22-е место. Представители Katusha-Alpecin Ильнур Закарин, Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Страхов завершили этап на 30-м, 126-м и 150-м местах соответственно.

Лидером в генеральной классификации стал словенец Ян Поланц из команды UAE Team Emirates. Вторым с отставанием в 4 минуты 7 секунд идёт его соотечественник Примож Роглич из Jumbo-Visma. Тройку замыкает ещё один представитель UAE Team Emirates, итальянец Валерио Конти, проигрывающий 4 минуты 51 секунду.

Закарин занимает 12-е место (+ 7 минут 45 секунд), Сиваков — 19-й (+ 8 минут 18 секунд). Кузнецов и Страхов не входят в топ-100.

Ранее сообщалось, что Калеб Эван выиграл 11-й этап «Джиро д’Италия».

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