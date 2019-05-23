Тренер заявил, что сборная США сама себе вырыла яму в матче с Россией

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Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл прокомментировал поражение от национальной команды России в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Тренер заявил, что сборная США сама себе вырыла яму в матче с Россией
  • Reuters

«Мы сами поставили себя в трудное положение, что пришлось играть с Россией уже в четвертьфинале. Но во втором и третьем периодах мы показали свою лучшую игру на этом турнире. В первом периоде Россия давила, особенно в первой половине. Потом мы вкатились и играли всё лучше и лучше, это многое говорит о характере нашей команды. У нас были шансы, чтобы победить, но в конечном итоге тяжело, когда сам выкопал себе яму», — заявил Блэшилл.

Он также отметил, что сборная России вышла на матч более уверенной, чем его подопечные.

«Так бывает, если не выигрываешь постоянно. С течением матча мы играли лучше. Но когда инициатива у России, что было в начале матча, они великолепны», — добавил специалист.

Встреча завершилась победой российской команды со счётом 4:3. 

Ранее Илья Воробьёв рассказал, как можно было избежать нервной концовки матча с США.

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