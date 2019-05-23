Гусев считает, что сборная России сама виновата в нервной концовке матча ЧМ с США

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Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прокомментировал победу над национальной командой США в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Гусев считает, что сборная России сама виновата в нервной концовке матча ЧМ с США
  • ©Monika Skolimowska/dpa
  • globallookpress.com

«Не ждали, что будет так тяжело, но сами виноваты. Когда ведём в счёте, нужно уверенней играть. Мы должны были лучше действовать в обороне, но допустили нервотрёпку в конце. Сколько раз с разницей в две шайбы вели, должны были спокойнее заканчивать. Может быть, ещё на одной контратаке поймать соперника», — заявил Гусев.

Встреча завершилась победой российской команды со счётом 4:3. Гусев записал в свой актив одну шайбу и две голевые передачи.

Ранее Илья Воробьёв рассказал, как можно было избежать нервной концовки матча с США.

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