Воробьёв прокомментировал победу над сборной США в четвертьфинале ЧМ

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал победу над национальной командой США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.

«Знаете, здесь намного быстрее всё происходит. Уровень такой, что ребята из полмомента, из полусекунды могут создать гол. Вы видели ещё по матчу со Швецией, как быстро всё может поменяться. Не то чтобы американцы во втором периоде сильно много поменяли. Они ждали контратаки, стали накладывать смены. Мы этого ожидали. Хоккей — игра инициатив. Уровень мастерства такой, что шайбу с лёту остановил — и уже появился момент», — заявил Воробьёв.

Встреча завершилась победой российской команды со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче ЧМ-2019 с США.