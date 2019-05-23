Воробьёв прокомментировал победу над сборной США в четвертьфинале ЧМ

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал победу над национальной командой США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Воробьёв прокомментировал победу над сборной США в четвертьфинале ЧМ
  • Reuters

«Знаете, здесь намного быстрее всё происходит. Уровень такой, что ребята из полмомента, из полусекунды могут создать гол. Вы видели ещё по матчу со Швецией, как быстро всё может поменяться. Не то чтобы американцы во втором периоде сильно много поменяли. Они ждали контратаки, стали накладывать смены. Мы этого ожидали. Хоккей — игра инициатив. Уровень мастерства такой, что шайбу с лёту остановил — и уже появился момент», — заявил Воробьёв.

Встреча завершилась победой российской команды со счётом 4:3.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский был признан лучшим хоккеистом сборной России в матче ЧМ-2019 с США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить