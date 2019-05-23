СМИ: Сборная США потеряла двух хоккеистов из-за травм
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Как передаёт инсайдер Даррен Дрегер, форварды сборной США Дилан Ларкин и Дерек Райан больше не сыграют на чемпионате мира из-за травм.
Свой следующий матч на турнире американцы проведут 23 мая. Соперником в рамках четвертьфинала чемпионата мира станет команда России.
RT будет вести текстовую трансляцию матча Россия — США с 16:45 по московскому времени.
Ранее обозреватель The Hockey News заявил, что Кучеров проводит потрясающий турнир.