СМИ: Сборная США потеряла двух хоккеистов из-за травм

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Нападающие сборной США Дилан Ларкин и Дерек Райан больше не сыграют на чемпионате мира из-за травм.
СМИ: Сборная США потеряла двух хоккеистов из-за травм
  • ©Ludvig Thunman/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как передаёт инсайдер Даррен Дрегер, форварды сборной США Дилан Ларкин и Дерек Райан больше не сыграют на чемпионате мира из-за травм.

Свой следующий матч на турнире американцы проведут 23 мая. Соперником в рамках четвертьфинала чемпионата мира станет команда России.

RT будет вести текстовую трансляцию матча Россия — США с 16:45 по московскому времени.

Ранее обозреватель The Hockey News заявил, что Кучеров проводит потрясающий турнир.

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