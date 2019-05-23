Обозреватель The Hockey News: Кучеров проводит потрясающий турнир

Обозреватель североамериканского портала The Hockey News Стивен Эллис поделился мнением о выступлении форварда сборной России Никиты Кучерова на чемпионате мира.

«Кучеров проводит потрясающий турнир. После семи матчей в его активе 15 (6 голов + 9 передач) очков, что очень впечатляет. Его связка с Никитой Гусевым смотрится очень хорошо. На данный момент Кучеров — объективно лучший российский хоккеист. Он набрал больше всех очков в НХЛ, опередив таких игроков, как Кейн и Коннор Макдэвид. При этом в его активе могло значиться и больше баллов, но в концовке сезона Никита немного сбавил обороты», — сказал Эллис в беседе с журналистом RT.

Также хоккейный обозреватель добавил, что у команды Кучерова «Тампа-Бэй Лайтнинг» есть потенциал завоевать Кубок Стэнли в ближайшие несколько лет.

Ранее канадский журналист объяснил, почему в Америке почти не следят за ЧМ по хоккею.