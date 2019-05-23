Канадский журналист объяснил, почему в Америке почти не следят за ЧМ по хоккею

Обозреватель The Hockey News Стивен Эллис считает, что низкий интерес североамериканских болельщиков к чемпионату мира обусловлен тем, что в настоящее время в Национальной хоккейной лиге проходят решающие этапы борьбы за Кубок Стэнли.

«Чемпионату мира не уделяют такого внимания ввиду того, что в этот же момент проходит розыгрыш Кубка Стэнли. Потому местные болельщики думают: «Там нет сильнейших хоккеистов, зачем мне смотреть этот турнир?» Мне этот турнир нравится. Мы уделяем ему большое внимание, регулярно публикуем статьи о его событиях. Кроме того, в этом году на чемпионате мира выступает лучший игрок регулярного сезона НХЛ Никита Кучеров, а также один из сильнейших вратарей — Андрей Василевский», — поделился мнением Эллис в интервью корреспонденту RT.

Также журналист предположил, что низкий интерес к чемпионату мира со стороны американских болельщиков связан с тем, что в последний раз сборная США побеждала на чемпионате мира в 1960 году.

Ранее североамериканский обозреватель сделал неожиданный прогноз на матч Россия — США.