Североамериканский обозреватель сделал неожиданный прогноз на матч Россия — США
- РИА Новости
«По уровню мастерства сборная России имеет преимущество. Но национальная команда США прошла более сложный путь на пути к четвертьфиналу, который включил в себя матчи с Канадой, Финляндией, а также Германией. Боюсь ошибиться, но отдам предпочтение подопечным Блэшилла. Пусть у «красной машины» более звёздный подбор хоккеистов, но у звёздно-полосатых очень глубокий состав, что может сыграть свою роль на этой стадии», — сказал Эллис в разговоре с журналистом RT.
Встреча сборных России и США в 1/4 чемпионата мира состоится 23 мая. Начало встречи — в 17:15 мск.
Ранее канадский журналист высказался о политической составляющей матча Россия — США на ЧМ.