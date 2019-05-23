Североамериканский обозреватель сделал неожиданный прогноз на матч Россия — США

Обозреватель портала The Hockey News Стивен Эллис считает, что более глубокий состав сборной США может помочь американцам одержать победу над российской командой в четвертьфинале чемпионата мира.

«По уровню мастерства сборная России имеет преимущество. Но национальная команда США прошла более сложный путь на пути к четвертьфиналу, который включил в себя матчи с Канадой, Финляндией, а также Германией. Боюсь ошибиться, но отдам предпочтение подопечным Блэшилла. Пусть у «красной машины» более звёздный подбор хоккеистов, но у звёздно-полосатых очень глубокий состав, что может сыграть свою роль на этой стадии», — сказал Эллис в разговоре с журналистом RT.

Встреча сборных России и США в 1/4 чемпионата мира состоится 23 мая. Начало встречи — в 17:15 мск.

Ранее канадский журналист высказался о политической составляющей матча Россия — США на ЧМ.