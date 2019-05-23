СМИ: Конте заинтересован в переходе Лукаку и Мозеса в «Интер»
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Как сообщает Sky Sports, Антонио Конте заинтересован в покупке нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Итальянец хотел подписать бельгийского форварда ещё в 2017 году, когда возглавлял «Челси».
Помимо Лукаку, Конте хочет видеть в составе «Интера» нигерийского полузащитника Виктора Мозеса. В настоящее время игрок выступает за «Фенербахче» на правах аренды. Права на нигерийца принадлежат «Челси».
Ранее сообщалось, что Конте согласовал трёхлетний контракт с «Интером».