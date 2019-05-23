СМИ: Конте заинтересован в переходе Лукаку и Мозеса в «Интер»

Антонио Конте, который должен возглавить «Интер» следующим летом, планирует усилить состав миланской команды несколькими игроками из Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Sky Sports, Антонио Конте заинтересован в покупке нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Итальянец хотел подписать бельгийского форварда ещё в 2017 году, когда возглавлял «Челси».

Помимо Лукаку, Конте хочет видеть в составе «Интера» нигерийского полузащитника Виктора Мозеса. В настоящее время игрок выступает за «Фенербахче» на правах аренды. Права на нигерийца принадлежат «Челси».

Ранее сообщалось, что Конте согласовал трёхлетний контракт с «Интером».