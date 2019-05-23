Порье назвал бой с Нурмагомедовым самым большим вызовом в карьере
- globallookpress.com
- © Jason Silva/ZUMAPRESS.com
«Я ещё не подписал контракт на этот поединок, но знаю, что с большей вероятностью он состоится 7 сентября в Абу-Даби. Конечно, этот бой станет наибольшим вызовом в моей карьере. Я никогда не встречался с соперником такого уровня, как Хабиб. А тут мы ещё и будем драться фактически на его территории, это очень сложная задача», — приводит слова американца MMA Sirius XM.
Также Порье добавил, что пока не думал о будущих соперниках после возможной победы над Нурмагомедовым.
Ранее сообщалось, что NSAC сократила срок дисквалификации брата Нурмагомедова и Тухугова.