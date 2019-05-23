Порье назвал бой с Нурмагомедовым самым большим вызовом в карьере

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Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, которому предстоит поединок с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, назвал встречу с россиянином самым большим вызовом в карьере.
Порье назвал бой с Нурмагомедовым самым большим вызовом в карьере
  • globallookpress.com
  • © Jason Silva/ZUMAPRESS.com

«Я ещё не подписал контракт на этот поединок, но знаю, что с большей вероятностью он состоится 7 сентября в Абу-Даби. Конечно, этот бой станет наибольшим вызовом в моей карьере. Я никогда не встречался с соперником такого уровня, как Хабиб. А тут мы ещё и будем драться фактически на его территории, это очень сложная задача», — приводит слова американца MMA Sirius XM.

Также Порье добавил, что пока не думал о будущих соперниках после возможной победы над Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что NSAC сократила срок дисквалификации брата Нурмагомедова и Тухугова.

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