Порье назвал бой с Нурмагомедовым самым большим вызовом в карьере

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье, которому предстоит поединок с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым, назвал встречу с россиянином самым большим вызовом в карьере.

«Я ещё не подписал контракт на этот поединок, но знаю, что с большей вероятностью он состоится 7 сентября в Абу-Даби. Конечно, этот бой станет наибольшим вызовом в моей карьере. Я никогда не встречался с соперником такого уровня, как Хабиб. А тут мы ещё и будем драться фактически на его территории, это очень сложная задача», — приводит слова американца MMA Sirius XM.

Также Порье добавил, что пока не думал о будущих соперниках после возможной победы над Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что NSAC сократила срок дисквалификации брата Нурмагомедова и Тухугова.