Кейн удивлён отсутствием Панарина в составе сборной России на ЧМ по хоккею

Нападающий и капитан сборной США Патрик Кейн поделился мнением об отсутствии в составе сборной России на чемпионате мира 2019 года нападающего Артемия Панарина.

«Он великолепный игрок, уверен, любой команде он бы пригодился. Мне было в удовольствие играть с ним в «Чикаго». Не знал, пропускает ли он турнир, потому что он должен выйти на рынок свободных агентов. Но не знал, что его не пригласили, это довольно удивительно», — приводит слова Кейна «Чемпионат».

Панарин и Кейн играли за «Чикаго» с 2015 по 2017 год, после чего россиянина обменяли в «Коламбус Блю Джекетс». Он не вошёл в заявку сборной на мировое первенства из-за своего выступления в плей-офф Кубка Стэнли.

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