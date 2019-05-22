Орлов объяснил, почему Овечкин и Кузнецов досрочно завершили тренировку сборной России по хоккею
- РИА Новости
«Им просто дали восстановиться. Просто так получилось. Думаю, они будут завтра в строю, они нам нужны, потому что они наши лидеры», — рассказал Орлов.
Сборная России продолжает подготовку к матчу со сборной США в рамках четвертьфинала чемпионата мира по хоккею в Словакии. Игра пройдёт 23 мая. Начало — в 17:15 мск.
Ранее Орлов высказал мнение, что сборные России и США покажут свой лучший хоккей в четвертьфинале ЧМ.