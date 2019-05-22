Орлов считает, что сборные России и США покажут свой лучший хоккей в четвертьфинале ЧМ

Короткая ссылка
Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от матча с национальной командой США в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Орлов считает, что сборные России и США покажут свой лучший хоккей в четвертьфинале ЧМ
  • Reuters

«Настроение хорошее. Игра завтра, тогда и будем окончательно настраиваться, сейчас есть время отдохнуть и восстановиться. Будем готовы, будет интересная игра, встречаются два хороших соперника. Думаю, обе команды хотят выиграть и покажут свой лучший хоккей», — рассказал Орлов.

Он отметил, что ему лично не довелось смотреть матчи предстоящего соперника на нынешнем чемпионате мира.

«Завтра пройдёт собрание, нам скажут, как против них играть, их сильные и слабые стороны», — добавил хоккеист.

Матч Россия — США состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск.

Ранее Орлов рассказал, принципиален ли для сборной России матч с командой США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить