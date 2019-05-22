Орлов считает, что сборные России и США покажут свой лучший хоккей в четвертьфинале ЧМ
- Reuters
«Настроение хорошее. Игра завтра, тогда и будем окончательно настраиваться, сейчас есть время отдохнуть и восстановиться. Будем готовы, будет интересная игра, встречаются два хороших соперника. Думаю, обе команды хотят выиграть и покажут свой лучший хоккей», — рассказал Орлов.
Он отметил, что ему лично не довелось смотреть матчи предстоящего соперника на нынешнем чемпионате мира.
«Завтра пройдёт собрание, нам скажут, как против них играть, их сильные и слабые стороны», — добавил хоккеист.
Матч Россия — США состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск.
Ранее Орлов рассказал, принципиален ли для сборной России матч с командой США.