Орлов рассказал, принципиален ли для сборной России матч с командой США
Защитник сборной России Дмитрий Орлов ответил на вопрос, носит ли предстоящий матч чемпионата мира по хоккею 2019 года с командой США принципиальный характер.
- ©Joel Marklund/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Нет. Неважно, с кем играть. Мы хотим обыграть любую команду», — рассказал Орлов.
Матч Россия — США состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск.
Ранее Орлов заявил, что для сборной России не должно играть никакой роли имя соперника по плей-офф ЧМ.
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