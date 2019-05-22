Орлов рассказал, принципиален ли для сборной России матч с командой США

Защитник сборной России Дмитрий Орлов ответил на вопрос, носит ли предстоящий матч чемпионата мира по хоккею 2019 года с командой США принципиальный характер.

©Joel Marklund/ZUMAPRESS.com

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«Нет. Неважно, с кем играть. Мы хотим обыграть любую команду», — рассказал Орлов. Матч Россия — США состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск. Ранее Орлов заявил, что для сборной России не должно играть никакой роли имя соперника по плей-офф ЧМ.