Орлов считает, что для сборной России не должно играть никакой роли имя соперника по плей-офф ЧМ

Защитник сборной России Дмитрий Орлов высказал мнение о том, насколько справедливо, что в соперники команде по четвертьфиналу чемпионата мира досталась сборная США.

«Справедливо, что сборная России заняла первое место в группе, но попала на не самого слабого по именам соперника? С этим ничего не поделаешь. Мы старались играть в свою игру на протяжении группового этапа. Так надо продолжать в плей-офф, и не важно, с каким соперником — с Италией или Америкой. Надо всегда стараться выкладываться, играть друг на друга», — заявил Орлов.

Матч Россия — США состоится 23 мая. Начало — в 17:15 мск.

Ранее сообщалось, что Андрей Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с США на ЧМ.