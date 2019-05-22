СМИ: Порядка 40 фанатов «Локомотива» были задержаны перед финалом КР с «Уралом»

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Порядка 35—40 болельщиков московского «Локомотива» были задержаны сотрудниками правоохранительных органов накануне финального матча за Кубок России по футболу с екатеринбургским «Уралом».
СМИ: Порядка 40 фанатов «Локомотива» были задержаны перед финалом КР с «Уралом»
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Как сообщает Sport24, болельщики были задержаны в одном из кафе после поступившего звонка, в котором сообщили о «сборе фанатов» с кастетами.

Отмечается, что всех задержанных болельщиков отвезли в отделение, где пообещали отпустить после установления личности.

Матч «Локомотив» — «Урал» состоится 22 мая. Начало — в 18:30 мск.

Ранее стали известны составы «Локомотива» и «Урала» на финал Кубка России по футболу.

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