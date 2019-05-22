СМИ: Порядка 40 фанатов «Локомотива» были задержаны перед финалом КР с «Уралом»
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Как сообщает Sport24, болельщики были задержаны в одном из кафе после поступившего звонка, в котором сообщили о «сборе фанатов» с кастетами.
Отмечается, что всех задержанных болельщиков отвезли в отделение, где пообещали отпустить после установления личности.
Матч «Локомотив» — «Урал» состоится 22 мая. Начало — в 18:30 мск.
Ранее стали известны составы «Локомотива» и «Урала» на финал Кубка России по футболу.