Стали известны составы «Локомотива» и «Урала» на финал Кубка России по футболу
- РИА Новости
С первых минут на после «Самара Арены» в составе «Локомотива» выйдут Маринато Гильерме, Брайан Идову, Ведран Чорлука, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Мануэл Фернандеш, Гжегож Крыховяк и Фёдор Смолов.
За «Урал» сыграют Ярослав Годзюр, Михаил Меркулов, Денис Кулаков, Стефан Страндберг, Артём Фидлер, Роман Емельянов, Петрус Бумаль, Отман Эль-Кабир, Павел Погребняк, Андерей Панюков и Владимир Ильин.
Матч «Локомотив» — «Урал» состоится 22 мая. Начало — в 18:30 мск.
Ранее Юрий Сёмин высказал мнение, что финал Кубка России по футболу пройдёт в бескомпромиссной борьбе.