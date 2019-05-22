Капитан УНИКСа Понкрашов прокомментировал предстоящие игры плей-офф против «Химок»
- РИА Новости
«Мы прекрасно понимаем, что нас ждёт очень серьёзный соперник», — заявил спортсмен.
По его словам, главная звезда «Химок» — Алексей Швед, который в настоящее время демонстрирует сумасшедший уровень баскетбола.
Как отметил Понкрашов, задача УНИКСа — постараться сыграть против него с максимальной концентрацией.
«Чтобы выйти в финал, от нас нужны максимальная самоотдача и безукоризненное выполнение тренерского плана. Необходимо навязать жёсткую борьбу «Химкам» и верить в себя», — добавил он.
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