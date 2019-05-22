Капитан УНИКСа Понкрашов прокомментировал предстоящие игры плей-офф против «Химок»

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Капитан УНИКСа Антон Понкрашов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал предстоящие матчи против «Химок» во втором раунде плей-офф Единой лиги ВТБ.
Капитан УНИКСа Понкрашов прокомментировал предстоящие игры плей-офф против «Химок»
  • РИА Новости

«Мы прекрасно понимаем, что нас ждёт очень серьёзный соперник», — заявил спортсмен.

По его словам, главная звезда «Химок» — Алексей Швед, который в настоящее время демонстрирует сумасшедший уровень баскетбола.

Как отметил Понкрашов, задача УНИКСа — постараться сыграть против него с максимальной концентрацией.

«Чтобы выйти в финал, от нас нужны максимальная самоотдача и безукоризненное выполнение тренерского плана. Необходимо навязать жёсткую борьбу «Химкам» и верить в себя», — добавил он.

Ранее комментатор Владимир Гомельский высказался о победе ЦСКА в финале баскетбольной Евролиги.

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