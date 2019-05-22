СМИ: Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола согласился возглавить «Ювентус»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в ближайшее время будет назначен на пост наставника итальянского «Ювентуса».

Об этом сообщает журналист Федерико Дженнарелли в своём Twitter.

По его словам, испанский специалист провёл решающую стадию переговоров с «Ювентусом», стороны пришли к соглашению. Отмечается, что оно будет рассчитано на четыре года.

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» дважды выигрывал чемпионат Англии и Кубок английской лиги, а также по разу побеждал в Кубке и Суперкубке Англии.

Пост главного тренера «Ювентуса» освободился после увольнения Массимилиано Аллегри, который выиграл с клубом 11 трофеев с 2014 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что Милинкович-Савич согласился на переход в «Ювентус».