Бояринцев хочет, чтобы «Урал» выиграл Кубок России по футболу

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что будет персонально болеть за главного тренера екатеринбургского «Урала» Дмитрия Парфёнова в финале Кубка России с московским «Локомотивом».

«Конечно, буду переживать за Дмитрия! Хочется, чтобы он второй год подряд сотворил сенсацию уже с «Уралом», — цитирует экс-полузащитника «Советский спорт».

Он отметил, что Парфёнов был настоящим бойцом ещё во времена игровой карьеры.

«Он при невысоком росте очень хорошо играл головой за счёт правильного выбора позиции. Мне кажется, сильнее его в этом компоненте в России не было. Дмитрий ко всему основательно подходил. Казалось, у него получится любое дело, за которое возьмётся. Дмитрий всегда был очень цепким, колким, неприятным для соперников, немногие его обыгрывали», — сказал Бояринцев.

Матч «Локомотив» — «Урал» в финале Кубка России состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена». Начало — в 18:30 мск.

Ранее Сёмин выразил уверенность, что финал Кубка России по футболу пройдёт в бескомпромиссной борьбе.