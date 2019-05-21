Сборная Чехии по хоккею одолела Швейцарию на ЧМ-2019

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Сборная Чехии одержала победу над командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Сборная Чехии по хоккею одолела Швейцарию на ЧМ-2019
  • Reuters

Встреча, которая состоялась в Братиславе, завершилась со счётом 5:4 в пользу подопечных Милоша Ржиги. 

В составе чехов отличились Якуб Ворачек, Доминик Симон, Михаэль Фролик, Доминик Кубалик и Ян Рутта. У швейцарцев дубль оформил Тристан Шервай и по одной шайбе забросили Лукас Фрик и Нино Нидеррайтер.

Таким образом, Чехия расположилась на втором месте группы B с 18 очками. Сборная Швейцарии выйдет в плей-офф с четвёртой позиции, имея в своём активе 12 баллов. 

Ранее сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею.

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