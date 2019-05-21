Сборная Чехии по хоккею одолела Швейцарию на ЧМ-2019
- Reuters
Встреча, которая состоялась в Братиславе, завершилась со счётом 5:4 в пользу подопечных Милоша Ржиги.
В составе чехов отличились Якуб Ворачек, Доминик Симон, Михаэль Фролик, Доминик Кубалик и Ян Рутта. У швейцарцев дубль оформил Тристан Шервай и по одной шайбе забросили Лукас Фрик и Нино Нидеррайтер.
Таким образом, Чехия расположилась на втором месте группы B с 18 очками. Сборная Швейцарии выйдет в плей-офф с четвёртой позиции, имея в своём активе 12 баллов.
Ранее сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею.