Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею
- Reuters
Встреча прошла в Кошице и завершилась со счётом 2:4.
В составе финской команды отличились Харри Песонен и Юхани Тюрвяйнен. Немцы на это ответили голами Марка Михаэлиса и Доминика Кагуна, а затем дублем отметился Леон Драйзайтль.
Таким образом, Германия набрала 15 очков и поднялась на третье место группы A. Финны продолжают лидировать в октете с 16 баллами.
Ранее сборная Италии в серии буллитов добыла первую победу на ЧМ, Австрия вылетела из элиты.