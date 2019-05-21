Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею

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Сборная Финляндии по хоккею потерпела поражение от команды Германии в матче группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Сборная Финляндии сенсационно проиграла Германии на ЧМ по хоккею
  • Reuters

Встреча прошла в Кошице и завершилась со счётом 2:4. 

В составе финской команды отличились Харри Песонен и Юхани Тюрвяйнен. Немцы на это ответили голами Марка Михаэлиса и Доминика Кагуна, а затем дублем отметился Леон Драйзайтль.

Таким образом, Германия набрала 15 очков и поднялась на третье место группы A. Финны продолжают лидировать в октете с 16 баллами.

Ранее сборная Италии в серии буллитов добыла первую победу на ЧМ, Австрия вылетела из элиты.

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