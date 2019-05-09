Экс третья ракетка мира Феррер завершил профессиональную карьеру
- Reuters
В последнем матче в карьере испанец уступил представителю Германии Александру Звереву в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде со счётом 4:6, 1:6.
Феррер является финалистом «Ролан Гаррос» 2013 года и Итогового турнира ATP 2007 года. Испанец трижды выигрывал Кубок Дэвиса в составе национальной команды и побеждал на 29 турнирах ATP, 27 из которых в одиночном разряде.
В 2013 году Феррер был третьей ракеткой мира.
Ранее Карен Хачанов уступил Вердаско во втором круге теннисного турнира в Мадриде.