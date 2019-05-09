Экс третья ракетка мира Феррер завершил профессиональную карьеру

Испанский теннисист Давид Феррер завершил спортивную карьеру в возрасте 37 лет.

В последнем матче в карьере испанец уступил представителю Германии Александру Звереву в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде со счётом 4:6, 1:6.

Феррер является финалистом «Ролан Гаррос» 2013 года и Итогового турнира ATP 2007 года. Испанец трижды выигрывал Кубок Дэвиса в составе национальной команды и побеждал на 29 турнирах ATP, 27 из которых в одиночном разряде.

В 2013 году Феррер был третьей ракеткой мира.

Ранее Карен Хачанов уступил Вердаско во втором круге теннисного турнира в Мадриде.