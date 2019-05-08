Дюков выразил надежду на возвращение Кокорина и Мамаева в футбол

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что история осуждённых футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева станет поучительным примером для молодых спортсменов.

«Надеюсь, что Кокорин и Мамаев смогут сделать для себя правильные выводы и найти силы вернуться в футбол. Эта история является поучительным примером для всех, в особенности для молодых спортсменов, и напоминанием о том, как важно бережно относиться к своему таланту. Нужно осознавать, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорной работы», — заявил Дюков ТАСС.

Также президент РФС не стал комментировать приговор футболистов, заявив, что не является экспертом в уголовном судопроизводстве. Александр Кокорин получил 1,5 года колонии общего режима, а Павел Мамаев — один год и пять месяцев.

Ранее сообщалось, что глава РФС Дюков поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ.