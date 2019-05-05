Глава РФС Дюков поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ

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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поздравил петербургский «Зенит» с завоеванием золотых медалей национального чемпионата.
Глава РФС Дюков поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ
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«Хочу поздравить «Зенит» с чемпионством. Команда провела яркий сезон, продемонстрировала уверенный футбол и заслужила свой титул», — приводит слова Дюкова ТАСС.

Он отметил, что особым поводом для радости является большое количество игроков национальной команды в составе «Зенита», которые внесли свой весомый вклад в эту победу.

«Особенно радует, что большой вклад сделали игроки национальной сборной под руководством молодого российского тренера», — отметил функционер.

«Зенит» стал чемпионом страны за три тура до завершения чемпионата России. Для сине-бело-голубых это золото стало пятым в истории первенства.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проведёт чемпионский парад 26 мая.

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