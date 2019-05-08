Медведева рассказала о своём отношении к популярности в соцсетях

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Российская фигуристка Евгения Медведева заявила, что иногда испытывает смешанные чувства от своей популярности в Instagram.
Медведева рассказала о своём отношении к популярности в соцсетях
  • globallookpress.com
  • © Koji Aoki/AFLO

«Честно говоря, это вдохновляет и немного пугает одновременно, когда осознаёшь, как много людей интересуются тобой. Это означает, что всё, что ты делаешь каждый день, не напрасно. Но иногда появляется ощущение, что эти люди следят за каждым моим действием, и невозможно скрыться в личном пространстве», — сказала Медведева в интервью Winnipeg Free Press.

Также фигуристка добавила, что её не заботит критика показательного номера на песню 7 Rings, во время которого она выступает в розовом костюме. Количество подписчиков Медведевой в Instagram насчитывает 760 тыс. человек.

Ранее Константинова рассказала об отношениях с Медведевой.

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