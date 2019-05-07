Константинова рассказала об отношениях с Медведевой
- РИА Новости
«Я общаюсь со всеми, но с Женей мы действительно нашли общий язык. Она очень приятная девчонка и, надеюсь, так же думает и обо мне», — заявила спортсменка.
По её словам, у них схожее чувство юмора, и они находятся «на одной волне».
«Не могу сказать, что мы лучшие подруги, но нам приятно общаться», — добавила она.
Фигуристки выложили совместную фотографию во время чемпионата России в декабре 2018 года. Тогда Константинова заняла четвёртое место, Медведева — седьмое.
Ранее сообщалось, что Константинова намерена продолжать сотрудничество со своим нынешним тренером Валентиной Чеботарёвой.