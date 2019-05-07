Константинова рассказала об отношениях с Медведевой

Фигуристка Станислава Константинова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала об отношениях со своей коллегой Евгенией Медведевой.

«Я общаюсь со всеми, но с Женей мы действительно нашли общий язык. Она очень приятная девчонка и, надеюсь, так же думает и обо мне», — заявила спортсменка.

По её словам, у них схожее чувство юмора, и они находятся «на одной волне».

«Не могу сказать, что мы лучшие подруги, но нам приятно общаться», — добавила она.

Фигуристки выложили совместную фотографию во время чемпионата России в декабре 2018 года. Тогда Константинова заняла четвёртое место, Медведева — седьмое.

Ранее сообщалось, что Константинова намерена продолжать сотрудничество со своим нынешним тренером Валентиной Чеботарёвой.