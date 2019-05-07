Константинова рассказала об отношениях с Медведевой

Короткая ссылка
Фигуристка Станислава Константинова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала об отношениях со своей коллегой Евгенией Медведевой.
Константинова рассказала об отношениях с Медведевой
  • РИА Новости

«Я общаюсь со всеми, но с Женей мы действительно нашли общий язык. Она очень приятная девчонка и, надеюсь, так же думает и обо мне», — заявила спортсменка.

По её словам, у них схожее чувство юмора, и они находятся «на одной волне».

«Не могу сказать, что мы лучшие подруги, но нам приятно общаться», — добавила она.

Фигуристки выложили совместную фотографию во время чемпионата России в декабре 2018 года. Тогда Константинова заняла четвёртое место, Медведева — седьмое.

Ранее сообщалось, что Константинова намерена продолжать сотрудничество со своим нынешним тренером Валентиной Чеботарёвой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить