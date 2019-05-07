Фигуристка Константинова заявила, что не планирует стажироваться у Тутберидзе

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Российская фигуристка Станислава Константинова намерена продолжать сотрудничество со своим нынешним тренером Валентиной Чеботарёвой.
Фигуристка Константинова заявила, что не планирует стажироваться у Тутберидзе
  • РИА Новости

«Этери Георгиевна — большой профессионал, однако я не думаю, что это так сработает. Здесь важен контакт тренера со спортсменом. Я занимаюсь у Валентины Михайловны Чеботарёвой почти десять лет — скоро будет юбилей. Она научила меня тройным прыжкам, и сейчас мы двигаемся дальше», — приводит слова фигуристки «Газета.ru».

В прошлом сезоне Константинова заняла четвёртое место и на чемпионате России, и на континентальном первенстве.

Ранее сообщалось, что Загитова возглавила рейтинг лучших фигуристок мира.

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